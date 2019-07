Daniel Sturridge nei guai. Oltre ad essere senza contratto dopo la fine del rapporto con il Liverpool, l'attaccante inglese - secondo quanto riporta la BBC - è stato squalificato per sei settimane e multato per più di 80mila euro dalla Federazione per aver infranto il regolamento delle scommesse: il giocatore avrebbe passato informazioni su un suo possibile trasferimento al Siviglia in prestito nel gennaio 2018, per poi dire al fratello Leon come scommettere.