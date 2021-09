La legge è uguale per tutti, ma non su Facebook. Dove, secondo un'inchiesta del Wall Street Journal, esistono regole diverse in base alla fama. Infatti il social network in questione utilizzerebbe un software (chiamato XCheck) per inserire i post e i contenuti di utenti molto conosciuti (circa 5,8 milioni di cosiddetti vip) in una sorta di whitelist, di fatto non soggetta alle stesse regole di moderazione a cui sono sottoposti gli altri iscritti.



Nel 2020 il programma avrebbe permesso 16 miliardi di visualizzazioni di contenuti che sarebbero stati rimossi solo in seguito. Tra questi spiccano casi eclatanti come quello del calciatore brasiliano del PSG, Neymar, che pubblicò la foto di nudo di una donna che lo aveva accusato di molestie: un contenuto di norma subito bloccato che in questo caso non venne cancellato. L'immagine fu visualizzata quasi 60 milioni di volte prima di essere rimossa.