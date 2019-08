La vita e la carriera di Carlos Tevez saranno presto una serie TV. Anzi, lo sono già, perché manca solo l'uscita ufficiale dell'ennesimo biopic targato Netflix. L'attore Balthazar Murillo, scelto dallo stesso calciatore,interpreterà Tevez ela serie si chiamerà, giustamente, Apache: sono serviti mesi di preparazione, con Murillo che ha avuto la consulenza dello stesso attaccante argentino per interpretare il suo alter-ego cinematografico. La serie racconterà tutte le tappe della storia dell'ex Juve. A partire dal Barrio Ejército de los Andes, il suo quartiere, in cui Tevez è voluto tornare per assistere dal vivo a parte delle riprese.