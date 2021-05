è campione di Spagna e al termine della sfida contro il Valldolid che è valsa la vittoria ha preso parola davanti ai microfoni di DaznUna stagione straordinaria. Ci hanno sottovalutato. Come hanno sottovalutato me a Barcellona. Mi sono sentito sminuito, mi sono sentito motivato perché volevo dimostrare di essere ancora ad alti livelli. Sono grato all'Atletico Madrid per avermi dato questa possibilità. Hanno creduto in me, come mia moglie e ai miei figli per avermi dato fiducia. Quando sono arrivato sapevo che c'era solo da lavorare molto. E sodo. Mi sono rimesso in gioco. Mi sono sempre impegnato sempre tanto, ma questo credo sia stato l'anno più difficile abbiamo vinto e sono felice"."Il merito va condiviso con la squadra. Ho sempre pensato a giocare con e per i compagni. Ovviamente il mio ruolo è quello di giocare da attaccante e di segnare gol. Credo che il titolo sia meritato. Siamo stati i migliori, i più regolari in questo campionato. All'inizio non sono riusciti a starci dietro, poi siamo stati bravi a concentrarci solo sulle nostre partite senza deconcentrarsi. Questo titolo ha un sapore diverso perché mi hanno sottovalutato. Ecco perché sono ancora più felice dopo questo successo. Sicuramente non è stato normale, dopo il girone d'andata, essere costretti a chiudere il campionato all'ultima giornata, ma è nel DNA dell'Atletico, che sa vincere e soffrire"."Leo? Credo che sarà comunque contento. Siamo amici, e l'amicizia resta".