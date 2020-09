Secondo quanto riporta Mundo Deportivo,ai blaugrana (una parte fissa e qualche bonus), che non vedevano di buon occhio l'idea di perderlo gratis e contribuire pure al pagamento dell'ingaggio per questa stagione. Ora manca solo il sì del calciatore, convinto fino a pochi minuti fa di ottenere la rescissione consensuale del contratto dal Barça.del Pistolero. Via gratis e con un indennizzo per l'ultimo anno di contratto che gli sarebbe spettato ancora in blaugrana, un sacrificio giudicato eccessivo per un calciatore che non rientra più nel progetto tecnico.con un campione del calibro di Suarez e con cui le trattative di mercato, in passato, sono sempre state molto laboriose.Nelle scorse ore, ESPN aveva addirittura rilanciato l'indiscrezione circa una possibile conferenza stampa convocata da Suarez per esprimere la sua posizione sulla vicenda. L'attaccante, dopo la conclusione della trattativa con la Juve - oggi riportata agli onori della cronaca per la brutta vicenda dell'esame di italiano sostenuto all'Università di Perugia - ha subito aperto con entusiasmo all'ipotesi di un passaggio alla corte di Simeone, ma il braccio di ferro col Barcellona ha nuovamente rallentato tutto., tuttora svincolato dopo aver salutato a fine giugno il Paris Saint Germain. Già sondato dai colchoneros nella finestra di mercato di gennaio e nelle settimane passate,, e ha già respinto la corte del Benfica e di altri importanti club europei. Ma non è da escludere che, qualora l'Atletico non riuscisse a risolvere a breve la situazione Suarez, dopo l'addio di Morata decida di accellerare proprio per Cavani.