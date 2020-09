Messaggi, chiamate, voci che si rincorrono e contatti con gli avvocati. La Juve ci sta provando davvero per Luis Suarez. Nelle ultime ore l'attaccante uruguaiano ha scalato le preferenze bianconere superando anche Edin Dzeko, che fino a qualche giorno fa era il preferito del nuovo allenatore Pirlo.- Intanto Il Pistolero ha già iniziato a ragionare da (quasi) giocatore bianconero, e si è mosso per sentire qualche possibile futuro compagno della Juve. Uno in particolare: Giorgio Chiellini. Non solo perché è il capitano, tra i due c'è un precedente non proprio positivo. Ve lo ricordate? Mondiale 2014, Italia-Uruguay, spiovente in area azzurra e...