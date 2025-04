Suarez, ci risiamo: morde Jordi Alba durante un parapiglia contro il Los Angeles FC di Giroud

Getty Images

Allora è un vizio:, attaccante uruguayano classe 1987, ex Liverpool e Barcellona e agli ultimi bagliori della sua carriera con la maglia degli statunitensi dell'Inter Miami, si è reso protagonista di. Stavolta, però, a differenza di quando aveva affondato i denti ai danni di Otman(gesto punito con sette giornate di squalifica) e a Branislavnel 2013 (out per 10 partite) e a Giorgioai Mondiali 2014 (sospeso per quattro mesi), il malcapitato è un suo compagno di squadra, l'altro ex blaugrana

- Nella sfida di Concacaf Champions Cup tra la sua Inter Miami e il Los Angeles FC, finita con il risultato di 3-1 grazie ad una doppietta dell'infinito Leo Messi, all'89' è scoppiata una rissa dopo un tackle di Marlon Santos dei californiani. Nel parapiglia, l'ex Milan. L'episodio non avrà conseguenze, ma questa singolare e spiacevole tendenza da parte dell'attaccante campione di tutto nel 2015 con il Barça di Luis Enrique è ormai acclarata.