Luis Suarez torna a parlare del morso a Giorgio Chiellini. A distanza di cinque anni, l’attaccante del Barcellona e dell’Uruguay ha dichiarato in un’intervista a Fox Sports: “Non accettavo la realtà, quando mia moglie mi chiedeva cosa era successo le dicevo che ci eravamo solo scontrati. Mi sono rivolto agli psicologi e questo mi ha aiutato molto ad accettare gli errori e a crescere. Ho sofferto molto, sono stato davvero male, per mia moglie, per i miei figli, per i miei compagni. Fu inumano il modo in cui fui trattato. Avevo firmato col Barcellona e non ci fu nemmeno una presentazione. Pensavo che la mia carriera fosse alla fine. Quando mi chiamarono per firmare piansi per tutto il giorno”.