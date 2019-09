S'era mai visto un attaccante segnare un gol su assist mancino del portiere? Al vecchio cronista mancava un'esperienza tanto stravagante. D'accordo che il calcio è cambiato, che adesso tutti partecipano agli schemi di gioco e che anche i portieri devono essere bravi con i piedi, ma quello che ha fatto Ter Stegen sul campo arroventato di Getafe è davvero qualcosa di speciale. Dunque il portiere del Barcellona, che aveva già salvato la baracca con un intervento straordinario su Angel, ha aggirato i limiti della fantasia uscendo dalla sua area per anticipare ancora una volta lo scatenato attaccante del Getafe, ha alzato lo sguardo e ha confezionato un lancio preciso i 40 metri per il pistolero Suarez. Alla guardia del bidone era rimasto solo Bruno, un rude picchiatore evidentemente sorpreso da quel pallone che veniva da tanto lontano. Tra lo stupore degli astanti e i gridolini di ammirazione dei commensali, un pirata come Suarez può solo apparecchiarsi la tavola per il banchetto. Pallonetto preciso sull’uscita del portiere, l'imbambolato Soria, e palla in rete tra lo sgomento generale. Lo stadio intitolato ad Alfonso Perez restava muto, diviso tra la delusione per uno svantaggio non del tutto meritato e l'ammirazione per una combinazione davvero straordinaria.



Mancavano quattro minuti all'intervallo di una partita torrida in tutti i sensi. Il Getafe, la squadra statisticamente più scorretta della Liga, aveva tenuto botta approfittando anche dell'evidente smarrimento del Barça che poteva sintetizzasi nel balbettante Firpo, tagliato quasi sempre a fette dalle folate di Angel e dallo spessore di Jason. Facevo queste modeste considerazioni mentre i giocatori si ritempravano con un the che mi auguro non caldo, immaginando le mosse e i pensieri di Conte, che mercoledì sarà ospite al Camp Nou. Ma l'inizio del secondo tempo stordiva ulteriormente il Getafe che incassava il secondo gol niente meno da Firpo, il peggiore della banda.



A questo punto, quando i peggiori diventano i migliori, c'è poco da ragionare. Il Barcellona si concedeva anche il lusso di giocare gli ultimi dieci minuti con un uomo in meno per l'espulsione di Lenglet ma metteva in cassaforte una vittoria per lo meno rigenerante in attesa di ritrovare Messi. Tanto per la cronaca il Barça non era mai partito così male dal 2005 quando a dirigere le operazioni c'era Frank Rijkaard e Messi era un ragazzino con la maglia numero 30. Volete sapere come andò a finire? Il Barça vinse campionato, Champions e Supercoppa di Spagna. Che Conte si illumini.





IL TABELLINO



Getafe (4-4-2): Soria; Damián Suarez, Djene, Bruno Gonzalez, Nyom (46’ Kenedy); Jason (71’ Portillo), Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Ángel, Mata (58’ Jorge Molina). All. Bordalas



Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets (80’ Rakitic), De Jong; Pérez (86’ Todibo), Suárez, Griezmann (75’ Semedo). All. Valverde



Arbitro: Jesus Gil Manzano



Gol: 41’ Suarez (B), 49’ Junior Firpo (B)



Assist: ter Stegen



Ammoniti: Bruno Gonzalez, Busquets, Maksimovic, Kenedy, Sergi Roberto, Cucurella



Espulso: Lenglet (B) per doppia ammonizione