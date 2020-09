Una telefonata inaspettata dietro l'affare. Il grande colpo del mercato della Juve, il numero 9 che Pirlo, ma anche Dybala e Cristiano Ronaldo stanno aspettando, si è mosso personalmente per approdare in bianconero. Secondo un retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, è stato Luis Suarez a chiamare la Juve nei giorni scorsi, in particolare Pavel Nedved. Una telefonata galeotta, che ha sorpreso positivamente i bianconeri e convinto (se mai avesse dubbi) il club a puntare forte su di lui.