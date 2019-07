Luis Suarez, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione di Mauro Icardi, che sta tenendo banco in questi mesi tra i tifosi nerazzurri e non solo: ''È da tanto tempo che dice che andrà va via e poi resta, un club forte come l’Inter non può farsi prendere per il culo da un calciatore: o via via o resta senza giocare per due anni. È un peccato, perché lui non parla e rende ancora più difficile trovare una soluzione la vicenda''.