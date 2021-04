Seavevano parlato di una "proposta diretta via sms" dialla Juventus, la versione del giocatore ora è opposta. Il suo avvocato, infatti, parla di una "richiesta dei bianconeri", senza nessun primo passo da parte dell'uruguaiano. Ecco quanto riporta Gazzetta.Solo una volta trovato l'accordo, si arrivò al tema cittadinanza. "Paratici mi chiamò per chiedere se Suarez avesse il passaporto comunitario e io risposi di no", le parole di Zaldua, avvocato del giocatore. "Forse era lunedì 31 agosto.". Non fu accolta: "Era stato introdotto un esame di lingua".A quel punto, "La Juventus ci ha informato della necessità di svolgere l'esame di italiano e abbiamo atteso che il club ci dicesse quando si sarebbe tenuto. Ho parlato con Paratici e con Lombardo della possibilità di farlo in tempo utile". I magistrati chiedono degli accordi nel caso in cui Suarez non avesse superato i test: "Avevamo un accordo di massima sulla durata e sull'ingaggio, ma era tutto condizionato al superamento delle visite mediche.- ancora l'avvocato -. vevo detto a Paratici che l'esame sarebbe stato il 17, credo di averglielo detto il 14 o il 15 settembre. Gli avevo detto che avrebbe sostenuto l'esame a prescindere dal tesseramento con la Juventus, per ottenere comunque il passaporto italiano come gli altri membri della sua famiglia. Paratici mi rispose che per lui andava bene.Paratici mi chiese discrezione. Non potevamo ancora rendere noto l'accordo con la Juventus perché non era ancora stato risolto il contratto con il Barcellona, che non era a conoscenza dell'esistenza dell'intesa raggiunta con la Juventus, ciò perché l'accordo con la Juventus sarebbe stato possibile solo se non avesse dovuto pagare nulla per rilevare il cartellino del calciatore".Zaldua spiega il flop della trattativa: "Nella settimana dell'esame, la trattativa con la Juventus si è raffreddata. Parallelamente sono stato contattato da altri tre club, Roma, Paris Saint Germain e Atletico Madrid.Con Paratici avevamo parlato proprio quella settimana delle difficoltà che erano emerse, anche a reperire l'atto di nascita e altri certificati dall'Olanda. Tutto ciò prima dell'esame. In quella settimana Suarez ha parlato con Paratici. In quella stessa settimana si è avviata la trattativa con l'Atletico Madrid. Già dal 18 ho iniziato a trattare con il Barcellona per la risoluzione".