Luis Suarez spiega a El Larguero il suo addio all'Atletico Madrid: "Avrei voluto continuare. Il direttore della comunicazione mi ha detto che me ne sarei andato il giorno prima del mio addio. Ho detto: 'Beh, almeno qualcuno mi dice qualcosa!'. Se ho parlato con Simeone? No. Se ho parlato con il direttore sportivo Berta? No".