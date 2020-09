Il Prof. Lorenzo Rocca, esaminatore 48enne di Luis Suarez, attualmente indagato ha parlato a La Repubblica del caso, dichiarando: "Io sono l’ultima ruota del carro. Intercettazioni molto esplicite? Tutto va contestualizzato. Le intercettazioni sono solo una parte di un tutto. C’è un’inchiesta in corso… quello che posso dire, d’accordo con il mio avvocato, è che ho deciso di non avvalermi della facoltà di non rispondere. Martedì sono stato convocato dal pm e ho avuto un lungo colloquio, assolutamente sereno e pacato, nel segno della massima cordialità e del rispetto reciproco. L'esame? La commissione è formata da due persone. Suarez lo abbiamo ascoltato in due. Quel riferimento al fatto che Suarez parlasse solo per verbi all’infinito non corrisponde a quello che abbiamo constatato. Non l’ho sentito solo con le mie orecchie: come le dicevo gli esaminatori sono sempre in due, e in due abbiamo sentito più volte il candidato coniugare correttamente i verbi".