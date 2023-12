L'attaccante ex Barcellona Luis Suarez, ai titoli di coda con il Gremio, ha parlato del futuro e della possibilità di raggiungere Lionel Messi all'Inter Miami. Di seguito le parole:



"Inter Miami? Non lo so, perché oggi come oggi soffro molto a livello fisico. Credo che il mio corpo mi stia dando dei segnali importanti e io non devo trascurarli. Basta pensare che prima di ogni partita sono costretto a prendere degli antidolorifici e farmi una puntura perché sennò non riesco a giocare. Adesso voglio prendermi una pausa. Perché mio figlio a volte mi chiede di giocare e non ci riesco… e se continuando non riuscissi veramente con i miei altri figli?".