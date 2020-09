Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía!!!! Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa #crack pic.twitter.com/FdBLteAI2k — Luis Suarez (@LuisSuarez9) September 20, 2020

“Averti come rivale era insopportabile per quanto sei forte come giocatore ma come compagno, amico e persona sei ancora più grande. Un piacere aver giocato con un grande come te, ti auguro il meglio in questa nuova tappa. Ci rivedremo”. Con queste parole il centravanti del, Luisha voluto salutare l'amicoarrivato