Luis Suarez è pronto a lasciare il Barcellona, qualora il club gli palesasse l'intenzione di cederlo. Ad affermarlo lo stesso Pistolero, nel corso di un'intervista concessa a El Pais: "Non ho parlato con Koeman. Se hanno intenzione di vendermi, me lo dicano. Si dice che il presidente abbia fatto alcuni nomi di giocatori cedibili, ma a me non è stato detto niente. Io vorrei rimanere, penso di poter dare ancora molto al club, ma se la società pensa che io sia sacrificabile, lo accetterò".





SULLA DISFATTA CON IL BAYERN - L'attaccante, che in Spagna dicono sia seguito anche dalla Juve, si è poi soffermato sulla sconfitta in Champions con il Bayern Monaco: "Siamo stati tutti responsabili, è andato tutto storto. Il Bayern era più in forma e si è adattato meglio al format particolare di questa competizione. Non sappiamo in una doppia gara, con una da giocare al Camp Nou, come sarebbe andata".





SCONFITTE TROPPO ENFATIZZATE - "In questo mondo manca coerenza, la pazienza e la memoria. Quando il Real Madrid perse contro l'Ajax mi ricordo che volevano vendere Kroos e Modric, che oggi sono tornati fenomeni. È un peccato perché è sempre così, le persone hanno opinioni su tutto e possono giudicare molto facilmente: quello che è bianco oggi, domani è nero e viceversa. Quando mancano le conoscenze o gli argomenti per spiegare le cose in profondità, di solito si prende una ragione facile e semplice, ma il calcio è più complesso".