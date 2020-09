Luis Suarez-Juventus, un matrimonio che s’ha da fare. Ne sono sempre più convinti i betting analyst, che hanno rivisto al ribasso la quota di un possibile trasferimento a Torino dell’attaccante del Barcellona. Pochi giorni fa il passaggio ai bianconeri era dato a 3,00, mentre ora paga 1,80 (entro il 5 ottobre 2020). Un crollo di quota evidente che, spiega agipronews, testimonia come la Juventus sia veramente vicina all’attaccante uruguaiano. Se da una parte si parla di un pre-accordo raggiunto con la dirigenza bianconera, dall’altra parte il 33enne deve ancora trattare la buonuscita per liberarsi dal Barcellona, che è contemporaneamente concentrato sul caso Messi. Intanto, considerate le quote, i tifosi della Vecchia Signora possono iniziare a sognare il tridente stellare formato da Suarez, Dybala e da Cristiano Ronaldo.