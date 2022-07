Sembrava tutto fatto, poi il dietrofront. Luis Suarez non andrà al River Plate. A rivelarlo è lo stesso ex Barcellona che ha parlato a Ovacion. "Ero molto tentato dall'opportunità anche se il mio piano iniziale era quello di restare in Europa. Il River spingeva tanto per avermi ma ora l'accordo è tramontato per il fatto che sono usciti dalla Copa Libertadores".