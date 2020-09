L'uruguaiano ieri pomeriggio è sbarcato in Italia, a Perugia precisamente, per sostenere l'esame di lingua italiana livello B1, necessario per ottenere la cittadinanza del nostro Paese. Lui, uno dei primi primi cinque centravanti al mondo, è arrivato all'Università per stranieri per sostenere un esame organizzato assieme alla Juventus... anche se poi alla Juventus rischi di non andarci. Il passaporto è la condizione numero 1 per giocare in Italia, ma i lunghi tempi della burocrazia rischiano di far saltare l'affare, con la Juve che ha sostanzialmente chiuso per Edin Dzeko nelle scorse ore.