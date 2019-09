Bandiera a Cagliari, meteora al Genoa.



Il percorso di David Suazo con le maglie rossoblu di sardi e liguri è stato molto differente. Nonostante ciò l'ex attaccante honduregno rimane uno spettatore privilegiato della sfida in programma domani sera alla Sardegna Arena tra i ragazzi di Maran e quelli di Andreazzoli: "La bilancia per forze di cose pende più verso il Cagliari - ha dichiarato al Secolo XIX - anche se al Genoa sono stato benissimo. Nonostante l’infortunio che mi trascinai a lungo, penso di aver dato il mio contributo alla squadra rossoblù. Conservo un bel ricordo di quel periodo in cui ho potuto lavorare col direttore Capozucca e col mister Gasperini. Sono stati sei mesi molto belli".



Suazo si aspetta di assistere ad una partita combattuta e divertente: "Sono due squadre in salute che vengono da due prestazioni importanti. Il Genoa ha perso all’ultimo minuto contro una grande Atalanta, ma ha giocato molto bene. Il Cagliari ha vinto a Parma con autorità. È una partita aperta a qualunque risultato anche se il Cagliari avrà il vantaggio di giocare in casa. Cagliari e Genoa sono due squadre molto propositive. Sono attrezzate per fare un buon campionato e devono puntare a qualcosa di più della salvezza".



Tra le maggiori attrattive della gara per Suazo ci sarà la possibilità di ammirare da vicino quello che considera un suo possibile erede, Christian Kouamé: "Lui è quello che per caratteristiche mi assomiglia di più. Ricorda un po’ me quando ho iniziato. Gli piace attaccare lo spazio, ma è più bravo di me sui colpi di testa. Al Genoa darà molte soddisfazioni. Lui e Pinamonti sono due giovani con grandi qualità".