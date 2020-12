Suazo, ex attaccante dell'Inter, parla a Dazn di un aneddoto che lo riguarda nel periodo in cui ha vestito la maglia nerazzurra: "Mancini che mi voleva a tutti i costi all’Inter e Mourinho. Sono due vincenti che hanno dimostrato che il calcio si può vedere diversamente ma che la voglia di vincere, la voglia di dimostrare che sei il numero uno ti contagiano, e queste sono cose molto belle e ringrazio l’Inter per questa opportunità".