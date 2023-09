È già tempo di primissimi bilanci per la Serie A, che dopo tre giornate vive la prima sosta per le Nazionali. Il campo ha dato le prime indicazioni, e gli occhi sono puntati sulla situazione allenatori, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette “piccole”. I betting analyst vedono bassa la quota dell’esonero di Paolo Zanetti, rispettivamente a 1,65 e 2,00, a causa delle tre sconfitte in altrettante partite del suo Empoli. Nonostante il buon avvio di stagione del Frosinone, sono basse anche le quote dell’esonero di Eusebio Di Francesco, che oscillano tra 1,50 e 2,10. Seguono, poi, Andrea Sottil a 2, Paulo Sousa a 2,25, Alberto Gilardino a 2,40 e Claudio Ranieri a 2,50.