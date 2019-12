Neven Subotic, ex Borussia Dortmund, si è adattato bene alla vita di Berlino da quando è entrato a far parte del club promosso quest'estate. Il 31enne si è seduto per una chiacchierata esclusiva con bundesliga.com e ha parlato del superamento delle aspettative con l'Union: “Dopo l'esperienza in Francia, al Saint-Étienne, per me era logico entrare in un club con un obiettivo chiaro. Abbiamo una grande sfida davanti a noi. Finora sta andando meglio del previsto, ma è ancora una lunga stagione. Non vogliamo rimanere in Bundesliga solo per una stagione”.