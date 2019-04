Un'altra morte in campo, questa volta in Sudafrica: durante il match tra i Malanti Chiefs dello Swaizland ed i Green Mamba il calciatore 28enne Papy Faty è stato vittima di un attacco di cuore ed è deceduto in campo senza che l'assistenza medica abbia potuto fare nulla per salvargli la vita. Fonti locali riferiscono che nei giorni precedenti la partita il giocatore avrebbe rilasciato una intervista nel corso della quale ammetteva che i medici lo avevano avvisato della possibilità di avere un attacco cardiaco se non avesse appeso le scarpette al chiodo. Per lui 28 presenze e 3 goal con la nazionale del Burundi.