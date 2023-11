"La Juve mi segue? Si lo so mi fa piacere. Io la seguo su Tik Tok". Sono bastate poche parole rilasciate dal ritiro della propria nazionale da parte di Georgiy Sudakov per riaccendere l'interesse dei tifosi bianconeri sulla trattativa che sta andando avanti per il suo possibile approdo, già a gennaio, alla corte di Massimiliano Allegri. E oggi più che mai la pista è percorribile perché da qualche giorno il centrocampista ucraino ha anche cambiato agente per agevolare un possibile addio.



L'AGENTE DI MALINOVSKYI - In questi giorni il centrocampista sotto contratto con lo Shakhtar Donetsk ha scelto di abbandonare i suoi storici procuratori per affidarsi alla ProStar, agenzia che fra gli altri gestisce gli interessi anche di Ruslan Malinovskyi ex-Atalanta e tornato al Genoa dal Marsiglia nel corso dell'ultima campagna acquisti estiva.



NON E' L'UNICO NOME - Il cambio di agente, con un contratto lungo fino al 30 giugno 2028 con il club ucraino può essere finalizzato ad un trasferimento. La Juventus ci sta pensando, ma non è l'unico nome sulla lista anche se il gradimento è alto. Il problema di fondo è però paradossalmente proprio il suo status contrattuale. Lo Shakhtar ha tutto il vantaggio in una trattativa per il suo addio ed è notoriamente bottega cara. Non svenderà il suo gioiello e sarà necessario, per acquistarlo, un forte investimento sul costo del cartellino. Difficile, se non impossibile senza una cessione, che la Juventus per gennaio possa ipotizzare un colpo ad alto impatto economico per il proprio bilancio.