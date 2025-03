Sudakov rivela: "Ecco perché non sono ancora andato alla Juventus o al Napoli"

AFP via Getty Images

Giorgi, centrocampista offensivo delloe della nazionale dell'Ucraina, ha parlato a Cronache di spogliatoio tornando sulle piste di mercato verso Napoli e Juventus sfumate l'estate scorsa:"Ho parlato con Napoli e Juventus, ho avuto contatti con alcune squadre di Serie A. Lo Shakhtar ha deciso che dovevo rimanere perchéper essere completamente pronto"."Sono soddisfatto della mia stagione, ma posso fare ancora meglio. Sono felice di aiutare lo Shakhtar. Non devo solo segnare, ma aiutare la squadra in tutto e per tutto. Sono molto concentrato sulla mia crescita. Attualmente siamo terzi, ma non ci può bastare".

- "Un grande onore, perché il campionato italiano è uno dei migliori al mondo. Tuttavia, al momento sono concentrato sul presente e sulla mia crescita. Tutte le decisioni sul mio futuro saranno prese a tempo debito, insieme allo Shakhtar e ai miei agenti. Questa è la priorità: lavorare, progredite e aiutare la mia squadra".