: Poluzzi G., Berra F. (dal 21′ pt Davi S.), Carretta M. (dal 1′ st Casiraghi D.), Curto M. (dal 36′ st Pompetti M.), Masiello A., Mazzocchi S. (dal 19′ st De Col F.), Nicolussi Caviglia H., Odogwu R., Rover M., Tait F. (dal 36′ st Marconi M.), Zaro G.. A disposizione: Iacobucci A., Capone C., Casiraghi D., Crociata G., Davi S., De Col F., D’Orazio T., Marconi M., Pompetti M., Schiavone A., Siega N., Vinetot K. Allenatore: Bisoli P..Guarna E., Adjapong C. (dal 26′ st Salvi A.), Botteghin E., Caligara F., Ciciretti A. (dal 17′ st Buchel M.), Dionisi F. (dal 26′ st Bidaoui S.), Eramo M., Giordano S., Lungoyi C. (dal 17′ st Mendes P.), Quaranta D. (dal 1′ st Bellusci G.), Simic L.. A disposizione: Baumann N., Bolletta L., Bellusci G., Bidaoui S., Buchel M., Falzerano M., Fontana A., Giovane S., Mendes P., Salvi A., Tavcar A. Allenatore: Bucchi C..: al 12′ st Casiraghi D. (Südtirol) , al 39′ st Rover M. (Südtirol) al 1′ pt Ciciretti A. (Ascoli) , al 20′ st Caligara F. (Ascoli) .: al 31′ pt Zaro G. (Südtirol), al 11′ st Curto M. (Südtirol), al 15′ st Mazzocchi S. (Südtirol), al 45’+5 st Pompetti M. (Südtirol) al 26′ pt Quaranta D. (Ascoli), al 42′ pt Eramo M. (Ascoli), al 10′ st Ciciretti A. (Ascoli), al 11′ st Adjapong C. (Ascoli), al 16′ st Dionisi F. (Ascoli), al 45’+2 st Falzerano M. (Ascoli).