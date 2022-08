A poche ore dal comunicato ufficiale in cui si annunciava la rescissione consensuale del contratto tra il Sudtirol e Lamberto Zauli, il club altoatesino si getta alla ricerca del suo nuovo allenatore.



Secondo Sky Sport in cima alla lista dei prescelti dalla società ci sarebbe un vero e proprio esperto della cadetteria come Pierpaolo Bisoli. L'ex centrocampista ha condotto il Cosenza alla salvezza nel passato campionato, dopo essere subentrato in corsa a febbraio.