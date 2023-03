Cinquantuno punti in 30 giornate, terzo posto e in piena lotta per la promozione diretta in Serie A. Il tutto da neopromossa in cadetteria.che intervenuto ad un evento a Milano (18° Torneo Amici dei Bambini), ha raccontato in esclusiva a Calciomercato.com i segreti del suo club.-. E poi la scelta di cambiare allenatore ad inizio stagione (esonerato Leandro Greco dopo tre giornate di campionato, tutte perse, ndr) è stata quella giusta, anche se dispiace mandare via un tecnico.“Assolutamente sì, con lui la squadra è cambiata ed ha fatto ottimi risultati. La nostra intenzione è quella di tenerlo ancora. Se Bisoli è sottovalutato? La realtà è che non era nelle nostre idee prenderlo inizialmente, non era un nome sul tavolo.Ha fatto un salto di qualità importante facendo la differenza. Mi ha sorpreso più di tutti”.“Se ascolto il mio ds ho un paio di nomi che possono fare bene anche nella massima serie italiana. Naturalmente bisogna prima capire quali sono le nostre intenzioni e dove arriviamo. Logicamente dobbiamo anche noi mantenere una certa qualità.Dovete chiederlo al nostro ds ma..“Sognare non costa nulla, ma dobbiamo resta con i piedi per terra.Noi siamo lì e contenti di misurarci con le più forti”