Ancora un cambio per la panchina del Sudtirol.

Dopo aver incassato tre sconfitte in altrettanti incontri di campionato, la matricola alto-atesina, al primo torneo di Serie B della sua storia, ha infatti comunicato di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a Pierpaolo Bisoli.



L'ex centrocampista subentra in corsa a Leandro Greco, tecnico della Primavera che a sua volta aveva sostituito Lamberto Zauli prima dell'inizio del campionato e dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia dei biancorossi per mano della Feralpi Salò.



Questo il comunicato diramato in mattinata dal club alpino: "L’F.C. Südtirol comunica che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è Pierpaolo Bisoli. Il tecnico, 55enne, proviene dall’esperienza alla guida del Cosenza, nel campionato di serie B 2021-2022. Ha assunto la guida tecnica dei silani nel febbraio scorso, conquistando la salvezza ai playout. Si è legato all’FCS con un contratto annuale, vale a dire fino al 30 giugno 2023 con opzione per il secondo anno".