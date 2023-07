Il Sudtirol si rinforza nel reparto di centrocampo. Dalla Salernitana arriva in prestito con diritto di riscatto Francesco Di Tacchio.



Questo il comunicato:



"L'FC Südtirol comunica di aver acquisto i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Di Tacchio.



Il 33enne centrocampista centrale che in carriera vanta 18 gare di serie A e 278 in B (10 reti e altrettanti assist) proviene dalla Ternana a titolo temporaneo (prestito con diritto di riscatto). Si è legato quindi al club biancorosso con un contratto fino al 30 giugno 2024".