Si è concretizzato stamane il passaggio dell'attaccante Silvio Merkaj dalla Virtus Entella al Sudtirol: "La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società FC Südtirol per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Silvio Merkaj. Silvio, arrivato a Chiavari nell’estate del 2021 dalla serie D, ha dimostrato da subito di voler bene all’Entella evidenziando impegno e dedizione, crescendo gara dopo gara e segnando 30 gol. Grazie alle sue doti tecniche e umane è entrato nel cuore di tutti i tifosi, confermando di essere una mosca bianca per il suo grande attaccamento alla maglia. Da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella, un caro in bocca al lupo per la nuova importante avventura. Ciao Silvio, faremo sempre il tifo per te!"