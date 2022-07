Colpo a centrocampo per la matricola di Serie B Sudtirol.



Il club altoatesino ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Mattia Sprocati, 29enne attaccante esterno appena svincolatosi dal Parma. Il giocatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per le successive due stagioni.



Ex, tra le altre, di Crotone, Salernitana e Pro Vercelli, Sprocati vanta oltre 90 presenze in Serie B e una quarantina in A. Un curriculum importante per una società come quella biancorossa che per la prima volta nella sua storia si affaccia in cadetteria.



Queste le prime parole rilasciate dal giocatore ai canali ufficiali del club: “Sono contentissimo di aver fatto questa scelta. Appena arrivato ho fatto un giro del centro sportivo insieme al direttore sportivo e sono rimasto a bocca aperta. Qui c’è di tutto e di più per essere messi nelle condizioni di lavorare al meglio. Sono tante le motivazioni che mi hanno indotto a scegliere questa società, a partire dall’allenatore che già conoscevo, al direttore sportivo che è una grandissima persona e poi perché già sapevo della struttura importante. In passato ho avuto modo di seguire la squadra e di apprezzarla”.



Sprocati ha poi parlato del campionato che attende la formazione di Bolzano:

“Conosco la categoria, impegnativa, dura, difficile, soprattutto quest’anno per la presenza di diverse squadre abituate a state in serie A. La B di quest’anno è una piccola Serie A, sicuramente sarà molto bella”.



Infine un accenno anche alle sue caratteristiche tecniche e tattiche: “Sono un esterno d’attacco, gioco sia con il destro che con il sinistro, quindi posso fare l’ala su entrambe le corsie e all’occorrenza il trequartista. Non faccio promesse se non quella di mettermi subito al lavoro con il gruppo per puntare all’obiettivo comune: la salvezza”.