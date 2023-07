Nuova esperienza in Serie C per l'attaccante Galuppini dopo quella della passata stagione con la maglia del Novara. Il classe '93 infatti lascia il SudTirol per approdare al Mantova, squadra che sarà riammessa al prossimo campionato. Questa la nota degli altoatesini:



"F.C. Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Mantova 1911, militante nel campionato di Serie C, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante 29nne Francesco Galuppini".