Ritorno al passato per Stefano Vecchi, che dalla prossima stagione sarà il nuovo allenatore del Sudtirol in Serie C. A confermarlo è il comunicato del club: "F.C. Südtirol comunica che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è il Sig. Stefano Vecchi, già allenatore della formazione biancorossa nella stagione 2012/2013, quando – per la prima volta nella storia sportiva dello scrivente Club – conquistò la qualificazione ai playoff di C1, giocando la doppia sfida di semifinale contro il Carpi, poi promosso in B.

Il 47enne allenatore bergamasco, che per quattro stagioni (quadriennio 2014-2018) ha fatto incetta di successi con la Primavera dell'Inter, guidando anche la prima squadra nerazzurra per 5 partite (4 in campionato e 1 in Europa League) nella stagione 2016/2017, ha firmato un contratto biennale, cioè sino al 30 giugno 2021".