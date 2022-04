A novanta minuti dalla fine del campionato, la Serie C è ancora in attesa di scoprire quali saranno le squadre campioni dei gironi A e B, che a una curva dal traguardo. Sono ben, infatti, i club in corsa per la vittoria del campionato,, in lotta fino alla fine per il successo nel massimo campionato,stanno proseguendo in un duello a distanza che dura da ben 37 giornate.Poco da dire sui percorsi delle quattro squadre, che arrivano all'ultima di campionato con un impressionante bottino di punti:. Un vero e proprio valzer, che ha visto protagoniste queste corazzate. E i numeri sono impressionanti per tutte, a ulteriore testimonianza del fatto che: lain 37 gare, mentre la palma di, capace di segnare ben. Più equilibrio per quanto riguardaquasi tutte a inizio stagione) e. Il riassunto finale di questo percorso sono i due punti di vantaggio che possono vantare i ragazzi di Javorcic e Tesser a una partita dal termine:, che dovrà essere difeso con le unghie e con i denti dagli assalti di due squadre affamate, che non hanno mai alzato bandiera bianca.Nel Girone A, almeno sulla carta, lo scontro più agevole ce l'ha il Padova di Oddo, che ospiterà la, ancora alla caccia della salvezza aritmetica, ma ragionevolmente tranquilla visto il nutrito numero di squadre alle sue spalle., che dovrà affilare le proprie armi per affrontare una delle squadre più in forma del campionato come testimoniano i quattro risultati utili consecutivi messi in fila in queste settimane. Nel Girone B, invece, il Modena ospiterà il, e la Reggiana si giocherà il tutto per tutto sul campo del. Insomma, ci aspettano, perché, ma anche nei sogni di Südtirol, Padova, Modena e Reggiana,