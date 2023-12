Il presidente della Ligaha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale attacca nuovamente la Superlega e non solo. Di seguito le dichiarazioni:- "Mi permetta di divagare: quelli di A22 hanno dedicato grandi attenzioni a spiegare il formato della loro nuova competizione, ma non hanno detto granché sulla governance della stessa. Per esempio:. Dovrebbero spiegare come si organizzeranno e come sarà diviso il denaro che incasseranno. Guardi, scherzo spesso sul fatto che Florentino Perez non perde mai. Le spiego,, in questi a rovesci ne ha subiti, però riesce sempre a costruire un racconto dei fatti nei quali lui non esce mai sconfitto".- ", e che le partite siano tutte gratis non succederà in 1000 anni. Sono molto credente,. Non ricordo il suo nome, mi sfugge sempre. Oggi è economicamente impossibile trasmettere il calcio gratis: se uno sa qualcosa di diritti audiovisivi non può dire una cosa del genere. Ora i diritti tv valgono 13 miliardi di euro e qui si parla di trasmettere tutto in chiaro o addirittura su una piattaforma OTT. ”- "Se non sbaglio. In compenso il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è stato chiaro, ha reagito rapidamente e in forma contundente".- ", soprattutto pensando che ha risposto in maniera negativa anche il governo inglese".