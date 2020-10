L’Inter continua a lavorare in questi ultimi giorni di mercato per rifinire la rosa. In attacco, con gli inamovibili Lukaku, Lautaro e Sanchez, c’è spazio per un’altra punta. Gervinho, freccia del Parma, è un’opportunità. L’ivoriano per caratteristiche piace ad Antonio Conte. Ma l’Inter ha anche Pinamonti, e ha fatto la sua scelta sul quarto attaccante per questa stagione.