In campo ha fatto innamorare i tifosi di Bari, Roma, Real Madrid (forse un po' meno), Sampdoria, Milan, Inter e Parma. Ora per Antonio Cassano, alla soglia dei 40 anni, si apre un nuovo mondo. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex talento di Bari Vecchia ha sostenuto a Coverciano l’esame per l’abilitazione a direttore sportivo. «Mi piacerebbe restare nel calcio e mi piacerebbe farlo in prima linea, nell'area tecnica, come osservatore o direttore sportivo» aveva detto tempo fa Cassano in un’intervista rilasciata al Secolo XIX. Ora potrebbe realizzare questo suo sogno. Ma da dove cominciare? In un momento in cui il calcio si sta interrogando sul proprio futuro, molte società potrebbero decidere di rifondare il settore tecnico. Antonio Cassano nuovo Direttore Sportivo della Roma. La quota è data (entro il 31 dicembre 2020) a 16, quindi non proprio una possibilità certa. Ma la suggestione c’è. Chissà che FantAntonio, dopo aver collezionato 52 gol in 161 presenze con la maglia giallorossa, non possa tornare a Trigoria, stavolta dietro la scrivania.