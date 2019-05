Guardiola, Sarri, Inzaghi e anche Conte. Il casting Juve continua. La Repubblica, in edicola oggi, fa il punto della situazione e lancia una nuova suggestione: “Ieri Paratici era a Milano, nell’hotel di lusso in zona Brera dove durante il mercato installa il suo quartier generale. E da quelle parti c’è stato un bel viavai. Oggi potrebbe comparire anche Antonio Conte il cui nome, nonostante l’accordo di massima con l’Inter, continua a essere accostato alla Juventus (il tecnico leccese, tra l’altro, ha infine vinto la causa di lavoro col Chelsea, che adesso gli deve circa 11 milioni di euro). In quello stesso albergo c’era anche Pep Guardiola, che era in zona per un’iniziativa di beneficenza".