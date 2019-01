Una vera e propria campagna social, una battaglia di protesta scattata nell'immediato post Supercoppa Italiana. Obiettivo e bersaglio della polemica è la Juventus, colpevole secondo i creatori del trend di aver usufruito di un arbitraggio a favore nel corso della gara contro il Milan.



Utilizzando l'hashtag #JuveOut il popolo del web si è unito con l'obiettivo di augurarsi in maniera polemica l'estromissione della Juventus dalle competizioni italiane perché simbolo di un calcio poco pulito, favorito dagli arbitri e dal sistema.



Negli ultimi due giorni quasi 20mila tweet sono apparsi su Twitter con l'hashtag #JuveOut. Numeri impressionanti in crescita esponenziale tando da essere diventati rapidamente di tendenza in tutta Italia. Numeri che mostrano una grande sofferenza di gran parte degli appassionati del calcio di tutto il paese.