Real Madrid-Liverpool 3-1

. E’ stato Vinicius Junior a impallinare per due volte la difesa dei Reds, sfruttando la sua micidiale tecnica in velocità. Classe 2000, sulla sua fascia è inafferrabile., diventando così il più giovane brasiliano (20 anni e 268 giorni) a realizzare una doppietta nella fase ad eliminazione diretta di Champions e superando il precedente record di Kakà contro il Deportivo La Coruna nel 2004. Adesso Vinicius è anche il secondo marcatore più giovane per il Real Madrid in questa fase ad eliminazione diretta dopo il solo Raul che, a 18 anni e 253 giorni, segnò contro la Juventus nel marzo 1996.. Ma il Liverpool sta peggio, molto peggio. E’ sufficiente un dato per capire questa partita e meglio ancora il suo difficile momento: la squadra che a Valdebebas aveva in attacco Salah, Mané e Diogo Jota non ha fatto un solo tiro verso la porta di Courtois in tutto il primo tempo. In Champions era capitato una sola volta nella sua storia, nel 2014 proprio contro il Real Madrid, ma con Klopp in panchina mai successo.Sia a Zidane che a Klopp mancavano le coppie centrali titolari della difesa, fuori Varane (per covid) e Sergio Ramos (per infortunio al polpaccio), fuori anche Van Dijk e Matip, ma se grazie alla pochezza dell’attacco inglese Courtois non si è accorto della differenza almeno nei primi 45', Alisson sì, eccome. Dietro ne hanno combinate più di una, anche se il più colpevole non andava cercato fra i due giovani centrali Kabak e Phillips, ma sulla fascia destra dove Alexander-Arnold ha spalancato la strada ai primi due gol degli spagnoli, errori che vanno sommati all’imprecisione dei suoi lanci.L’inizio è stato lento anche se fin dalle prime battute si è intuita la difficoltà del Liverpool a raggiungere Salah e Diogo Jota con la manovra. Dalla linea del tridente d’attacco usciva spesso Mané per legare il suo reparto al centrocampo con un lavoro che di solito spetta a Firmino. In mezzo però né Fabinho, né tanto meno Keita riuscivano a imporre un po’ di gioco. Il Real Madrid aveva scelto all’inizio di cominciare l’azione dal basso, con un po’ di palleggio fra Courtois, Lucas Vazquez, Militao e Nacho, lo faceva bene perché i Reds pressavano fuori tempo, ma. Il tedesco ha preso palla una ventina di metri più su della sua area di rigore, ha alzato lo sguardo, ha visto Vinicius in rampa di lancio, ha fatto schioccare il suo destro fantastico, palla a 60 metri sulla corsa del brasiliano che l’ha controllata di petto infilandosi nel corridoio fra Alexander-Arnold e Phillips, con uno scatto micidiale ha incenerito i due difensori e quando Alisson è uscito lo ha infilato in controtempo.Non c’è stata reazione da parte degli inglesi, la cui famosa intensità si era ridotta a livello di una scampagnata. Era una squadra contraria alla sua storia, una squadra moscia.: controllo, sombrero sul disperato Alisson, palla in rete. Un altro errore, questo era di Kabak, ha portato Asensio a un passo dal 3-0, ma Alisson è riuscito a metterci una pezza.Ha attaccato centralmente Wijnaldum, col Real preso in contropiede, palla a Diogo Jota, il tiro del portoghese smorzato da Modric si è trasformato in un assist per Salah, tenuto in gioco da Lucas Vazquez, sinistro, palla sotto la traversa e Liverpool di nuovo in partita. Due minuti dopo, prima conclusione anche per Diogo Jota con un colpo di testa, fuori di poco, dopo il primo cross fatto bene di Alexander-Arnold.La partita si è finalmente impennata sul piano del ritmo e la linea più alta del pressing inglese ha aperto spazi al contropiede delle Merengues. Mendy ha tolto a Mané una palla-gol mettendola in angolo. Riconquistata quella stessa palla dopo il calcio dalla bandierina, Courtois ha fatto partire fin troppo facilmente un contropiede che Asensio avrebbe dovuto chiudere meglio. Invece Alexander-Arnold gli ha deviato la palla in fallo laterale,. Nell’occasione Alisson non è stato impeccabile, anche se il tiro al volo del ventenne brasiliano è passato in mezzo alle gambe di Phillips, così l’ex romanista ha visto tardi la palla.Sul 3-1 Zidane si è coperto un po’ di più con Valverde al posto di Asensio. Klopp, al contrario, negli ultimi 10' ha scaricato in campo la sua forza offensiva togliendo un difensore centrale (Kabak, al suo posto è arretrato Fabinho) per mettere Shaqiri insieme a Firmini che ha preso il posto di Diogo Jota. Il Real si stava difendendo col palleggio, la specialità di Luka Modric che ha chiuso la partita con un secondo tempo di qualità pura.Courtois 6; Lucas Vazquez 6,5 Militao 6 Nacho 6 Mendy 6; Modric 7 Casemiro 6 Kroos 7,5; Asensio 6,5 (25' st Valverde 6) Benzema 6,5 Vinicius Junior 8 (39' st Rodrygo sv). A disposizione: Lunin, Chust, Marcelo, Arribas, Isco, Odriozola, Mariano Diaz, Altube. Allenatore: Zidane 7Alisson 6; Alexander-Arnold 5 Kabak 5,5 (36' st Shaqiri sv) Phillips 5,5 Robertson 6; Keita 5 (42' pt Thiago Alcantara 5,5) Fernandinho 5,5 Wijnaldum 6,5; Salah 6,5 Diogo Jota 6 (36' st Firmino sv) Manè 6. A disposizione: Adrian, B. Davies, Tsimikas, R. Williams, Jones, Milner, Cain, Oxlade-Chamberlain, H. Davies. Allenatore: Klopp 6Brych (Germania) 7Vinicius Junior (RM) al 27' pt, Asensio (RM) al 36' pt, Salah (L) al 6' st, Vinicius Junior (RM) al 20' stKroos (RM), Modric (RM)Al 39' pt Mané (L) per proteste, al 4' st Lucas Vazquez, all’11' st Thiago Alcantara (L) e al 38' st Alexander-Arnold (L) per gioco falloso