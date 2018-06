Solo due partecipazioni negli ultimi 32 anni (eliminazioni al primo turno nel 2002 e nel 2006), la Polonia sbarca nella vicina Russia con entusiasmo e alte aspettative. Una crescita costante, partita dall’Europeo casalingo del 2012, dove la delusione per un’uscita fin troppo prematura non bloccò la forza di un movimento in piena rinnovamento. Sfuggita per un soffio la qualificazione al Mondiale brasiliano del 2014 il gruppo, trascinato da Lewandowski, si è spinto fino ai quarti negli europei francesi di due anni fa, in cui il sogno si spezzò ai rigori contro i futuri campioni del Portogallo. Dopo aver letteralmente dominato il girone di qualificazione, la Polonia è pronta a stupire.



PERCORSO - La squadra, sotto la guida tecnica di Adam Nawalka, ha surclassato gli avversari del Gruppo E di qualificazione. Otto successi in dieci gare, solo una sconfitta, in trasferta con la Danimarca. Un ruolino di marcia perfetto in casa, dove sono arrivati solo successi. La Polonia ha chiuso il girone al primo posto con 25 punti, cinque in più dei danesi, giunti secondi. Con 28 reti segnate, di cui ben 16 del capocannoniere Lewandowski, sono risultati il quarto miglior attacco in tutta Europa, dietro solo alle corazzate Germania, Belgio e Spagna.



STELLE - Il leader maximo della Polonia non può che essere Robert Lewandowski, al momento uno dei primi cinque centravanti al mondo. Il capitano, capocannoniere delle qualificazioni Mondiali con 16 reti, è il recordman assoluto per marcature con la maglia della nazionale (50 reti in 90 presenze). Oltre alla punta del Bayern spiccano i due “napoletani” Milik e Zielinski, che impreziosiscono attacco e centrocampo. Protagonisti anche il neo numero 1 juventino Szczesny e l’ex capitano del Torino Glik. Talenti diversi, che rendono la Polonia una squadra completa in ogni reparto.



GIRONE - La Polonia è stata sorteggiata nel Gruppo H con Polonia, Senegal e Giappone. L’esordio è previsto il 19 giugno a Mosca alle 18 quando la squadra di Nawalka se la vedrà con il Senegal. Il 24 giugno quello che con ogni probabilità si rivelerà essere o scontro diretto per il primato con i Cafeteros di James Rodriguez, infine il 28 giugno alle 17 la sfida con gli asiatici.