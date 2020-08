A Villa Bellini il confronto tra Conte e la dirigenza dell'Inter è stato schietto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Tre ore di vertice, dalle 15 alle 18, non solo tra Conte e Zhang ma tra l’allenatore e tutto il board nerazzurro, dunque i due a.d. Antonello e Marotta, il d.s. Ausilio e il legale del club, Capellini. Tecnico e presidente, tra l’altro, avevano già avuto modo di confrontarsi nelle ultime ore al telefono. I toni di ieri pomeriggio sono stati anche duri, ognuno ha giocato la sua partita senza risparmiare critiche. Ma tutto è stato messo sul tavolo in senso costruttivo. Decisiva è stata la chiarezza, da parte di tutte le componenti. Conte ha spiegato, durante l’incontro, che la gestione della comunicazione complessiva della stagione non gli è piaciuta, specie in relazione ai traguardi da raggiungere. Ma presto la chiacchierata si è spostata sui programmi”.