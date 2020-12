, nello scenario neutrale del noto hotel Four Seasons. L'occasione la offrono questioni politiche legate alla Lega Serie A, presenti anche i rappresentanti di altre società del massimo campionato italiano. Un'occasione poter parlare a lungo e confrontarsi, d'altronde gli argomenti non mancano di certo. Tra scenari politici e altri di mercato: l'inviato di Calciomercato.com Iacopo Nathan segue l'evento con aggiornamenti minuto per minuto.- Emergono nuovi dettagli sull'incontro di Firenze: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si tratta di una riunione della commissione per i fondi d'investimento nella trattativa per creare la media company con la cordata. L'intenzione è di affrettare i tempi, vista la deadline fissata per il prossimo 6 gennaio. Le società che devono essere presenti all'incontro sono: Juve (Agnelli), Napoli (De Laurentiis), Roma (Fienga), Bologna (Fenucci)e Udinese (Campoccia).​- L'arrivo dell'amministratore delegato delper l'incontro politico tra i vertici dei club di A.- Arrivato da pochi minuti presso il Four Seasons di Firenze il presidente della Juventus Andrea Agnelli.Ecco i possibili argomenti di discussione tra Juventus e Napoli.per l'ormai famosa decisione delle Asl napoletane di non far partire la squadra azzurra, reduce dall'incontro con il “focolaio” del Genoa. In questi mesi la Juve si è sempre detta spettatrice di questa sentenza, ribadendo l'importanza del rispetto di regole e protocolli, senza prendere realmente una posizione anche dopo i vari verdetti. Ben più coinvolti i commenti in arrivo dal Napoli, che ha accolto come un successo e un atto di giustizia il fatto di poter giocare la partita.Il presidente bianconero da sempre non si espone in prima linea, questo spetta a Fabio Paratici, Federico Cherubini e Pavel Nedved.. Che invece sarebbe molto più semplice a proposito di Fernando Llorente, libero di accasarsi dove vorrà senza particolari problemi.