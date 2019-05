L'obiettivo numero uno è finire bene la stagione, tenendo tranquilli (per quanto possibile) squadra e ambiente. Il vertice d'urgenza in casa Fiorentina, convocato dalla famiglia Della Valle per fare il punto dopo il clamoroso tonfo casalingo contro il Sassuolo, non ha preso decisioni operative o, meglio, si è preferito rimandare alla fine della stagione il bilancio e le decisioni da prendere. Al termine del vertice tra la proprietà e la dirigenza al completo - racconta LaNazione.it - dalla società viola fanno sapere, infatti, che "fino a fine campionato non verrà comunicata nessuna iniziativa o decisione". Dalla riunione è emersa "massima unità con tecnico e squadra per affrontare queste ultime partite".

FUTURO - L'impressione, prosegue La Nazione, è che delle linee guida sulle quali muoversi nella prossima stagione, per rilanciare dopo una stagione assai deludente, siano già state individuate (anche perché altrimenti il vertice d'urgenza non avrebbe avuto senso), ma che tutto verrà definito (e annunciato) a fine stagione.