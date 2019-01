La Juve torna a sondare il terreno per Bruno Alves del Parma. In attesa di ufficializzare l’arrivo di Martin Caceres, che sabato si è presentato al JMedical per sottoporsi alle visite mediche di rito, la società bianconera ha avuto nuovi contatti col Parma per l’esperto difensore portoghese. Sponsorizzato da Cristiano Ronaldo e ritenuto un profilo adatto alla rosa bianconera per la grande esperienza in campo internazionale, Bruno Alves andrebbe a rinforzare la difesa dopo l’infortunio di ieri di Leonardo Bonucci. L’ex Milan starà ai box circa un mese, così come Andrea Barzagli: da qui i nuovi contatti di giornata tra Juventus e Parma a Palazzo Parigi, quartier generale bianconero, tra il direttore sportivo bianconero Paratici e quello del Parma Faggiano. Nuovi contatti, la Juve in attesa di ufficializzare il ritorno di Caceres sonda nuovamente la pista Bruno Alves.