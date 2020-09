definito l'accordo sia col giocatore che con l'Atletico Madrid in giornata, Morata non si sta allenando nella sessione pomeridiana del gruppo di Diego Simeone ed è pronto a volare verso Torino. Manca solo l'ultimo ok che arriverà a minuti, domani visite mediche e firme già programmate.- Tempo scaduto quindi. La Juve ha rotto gli indugi,. E una volta ottenuto il definitivo via libera, già domattina Morata sarà atteso a Torino per le visite mediche e le firme.- Non vede l'ora Morata, di tornare. Per anni ha sempre provato a rientrare alla base, o quantomeno a tornare in Italia. Vicinissimo soprattutto al Milan ancor più che alla Juve, è pronto ora a riabbracciare Andrea Pirlo ma anche quel Cristiano Ronaldo con cui non aveva un rapporto proprio eccezionale ai tempi del Real. Pronto per lui un contratto del tutto simile a quello che lo legava (lega tuttora) all'Atletico Madrid, da circa 9 milioni netti. Tutto fatto insomma. Ancora una volta per questo mercato della Juve. Sperando che sia l'ultima.