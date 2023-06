Dinamiche pronte a cambiare in un istante. Il calciomercato italiano è pronto a vivere una delle estati più roventi degli ultimi anni., autore di due straordinarie prestazioni in Nazionale per la Nations League e pronto al definitivo salto di qualità., la cui valutazione è salita tra i 30 e i 40 milioni di euro., ambito da buona parte delle società italiane e non solo.Una chiacchierata, davanti a del buon cibo, dialogando sul destino che attende il 23enne talento azzurro. Tante le piste sul banco del Sassuolo. E se la Premier è la destinazione maggiormente indicata dall’ad Carnevali, l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, si sta già muovendo e ci sono tre importanti società pronte a tentare l’assalto a Frattesi.– un meeting per la definitiva fumata bianca è atteso nelle prossime ore –. I 70 milioni che verseranno i Magpies dovranno necessariamente essere reinvestiti in un giocatore di almeno pari talento al capitano dell’Under 21 e il nome di Frattesi è quello che più stuzzica la fantasia degli uomini mercato rossoneri, pronti a rimescolare le carte in tavola e presentare un’offerta al Sassuolo, specialmente se l’affare Tonali – come detto – fosse chiuso a stretto giro di posta.E con l’Inter bloccata dal perfezionamento di alcune operazioni – Onana e Brozovic su tutte – e la Juve in attesa di fare cassa,Gli incontri con l’ad neroverde avevano anche individuato la contropartita giusta per il Sassuolo, in modo tale da abbassare le pretese del club emiliano e la valutazione del cartellino del giocatore., conscia dell’impossibilità momentanea di effettuare onerosi movimenti,. Sul tavolo, come possibili contropartite, erano stati fatti i nomi di Koni De Winter – di rientro da Empoli – e di Matias Soulé. Il desiderio della Juve è ovviamente quello di tenersi in piena corsa per il classe ‘99, una volta risolte le trattative per il rinnovo di Rabiot e alcune cessioni per poter monetizzare e investire immediatamente sul mercato.– al momento il meno probabile –Il club capitolino sta concludendo alcune operazioni a parametro zero – Aouar e N’Dicka – e altrettante cessioni prima del 30 giugno – leggasi Tahirovic – in modo tale da rientrare in corsa per il 23enne azzurro. Tutti scenari realizzabili ma con una sola certezza: